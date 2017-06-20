МВД внесло в Думу законопроект о дактилоскопии для иностранцев

Министерство внутренних дел внесло в Госдуму законопроект об обязательном снятии отпечатков пальцев у всех прибывающих иностранцев. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, передает ТАСС.

При этом на сайте Думы карточки документа пока нет.

По словам Горового, инициатива предусматривает, что «абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации, как по месту жительства, так и по месту прибывания».

Замминистра отметил, что за прошлый год благодаря сверке по базе данных отпечатков пальцев «было выявлено 26 тысяч граждан иностранных государств, в большей степени стран Средней Азии, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России».