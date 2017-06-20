Доллар и евро заметно подорожали на Московской бирже

В ходе торгов на Московской бирже рубль заметно снизился к доллару и евро. К 13:30 мск доллар в среднем стоил 59,10 рубля, прибавив 66 копеек к уровню вчерашнего закрытия.

Евро стоил 65,94 рубля (+75 копеек).

Курс доллара превысил 59 рублей впервые с середины марта. Курс евро в ходе торгов превышал 66 рублей, это, как отмечает «Интерфакс», произошло впервые с 9 декабря.

Рубль заметно снижается к мировым валютам на фоне падения нефтяных цен.

На бирже ICE к 13:30 мск за баррель сорта Brent с поставками в августе давали 46,05 доллара (снижение почти на 2%).

За баррель WTI давали 43,60 доллара (такое же снижение).