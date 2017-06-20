Спрос на российские евробонды превысил 6 млрд долларов

К сегодняшнему утру спрос инвесторов на российские евробонды превысил 6 млрд долларов, сообщили РБК источники в банковских кругах.

«За сутки книга [заявок] переподписана вдвое. Проблем с размещением не будет. Сейчас хороший спрос на бумаги развивающихся рынков», — заявил глава аналитического управления «Сбербанка» — Sberbank Investment Research — Александр Кудрин.

Заявки на выпуск евробондов Минфин планирует закрыть до конца сегодняшнего дня.

20 июня ведомство начало размещение нового выпуска евробондов со сроком погашения 10 и 30 лет.

Ориентир доходности по десятилетнему траншу сегодня был снижен с 4-4,5% до 4,25%, а 30-летнего — с 5-5,5% до 5,25% годовых.