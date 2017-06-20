ЕСПЧ признал дискриминационными российские законы о запрете гей-пропаганды
Европейский суд по правам человека (НСПЧ) признал дискриминационными российские законы, устанавливающие ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
Истцами выступали гей-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев.
Их привлекали за пропаганду гей-движения в 2006-2012 годах согласно региональному российскому законодательству. В 2013 году в КоАПП России появилась статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», вводящая практику наказаний за гей-активизм на федеральном уровне.
ЕСПЧ постановил, что российские законы нарушают статью 10 Конвенции о защите прав человека — о свободе выражения мнения.
Кроме этого суд обязал Россию выплатить истцам в общей сложности 49 тысяч евро.
Иск был подан в 2014 году.