Власти Дагестана предложили запретить упоминание ИГ без ссылки на запрет группировки

Народное собрание (парламент) Дагестана предложил распространить положения закона об экстремизме на террористические организации. Это, в частности, приведет к запрету на демонстрирование символики «Исламского государства» (запрещено в РФ), а также обяжет СМИ упоминать эту и другие террористические группировки с пометками об их запрете в стране.

Парламент республики уже разработал соответствующие поправки в федеральные законы. Их инициатором выступил глава региона Рамазан Абдулатипов, сообщила РБК руководитель управления республиканской администрации по информационной политике Тамара Чиненная.

Сейчас в российском законодательстве нет запрета на то, чтобы упоминать террористические группировки без каких-либо пояснений. Однако большинство российских СМИ по просьбе Роскомнадзора снабжают сочетание «Исламское государство» пометкой о запрете этой группировки в РФ.