Мосгорсуд отклонил иск против процедуры голосования по реновации

Московский городской суд отказал жителю столицы Александру Пархоменко, подавшего иск к московским властям, в котором он оспаривал законность голосования по программе реновации. Об этом сообщает ТАСС.

Истец требовал признать незаконным местное положение «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве», согласно которому участие или неучастие в программе определяется большинством голосов жителей дома.

По его версии, это противоречит Конституции, Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам РФ.

В производстве Мосгорсуда находятся еще четыре аналогичных административных иска.