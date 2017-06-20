20 июня 2017, 12:33
Мосгорсуд отклонил иск против процедуры голосования по реновации
Московский городской суд отказал жителю столицы Александру Пархоменко, подавшего иск к московским властям, в котором он оспаривал законность голосования по программе реновации. Об этом сообщает ТАСС.
Истец требовал признать незаконным местное положение «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве», согласно которому участие или неучастие в программе определяется большинством голосов жителей дома.
По его версии, это противоречит Конституции, Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам РФ.
В производстве Мосгорсуда находятся еще четыре аналогичных административных иска.
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