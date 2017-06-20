Экс-глава «Гоголь-центра» прокомментировал обвинения в хищениях

Бывший директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский заявлял изданию Republic, что не участвовал в незаконном обналичивании бюджетных средств.

Малобродский был задержан 19 июня: его вызвали в СК на допрос в качестве свидетеля, а оттуда увезли в СИЗО. 21 июня будет решаться вопрос о мере пресечения экс-директору.

Ранее по делу уже были задержаны бывший бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин. Тогда Republic и связывался с Малобродским.

«Седьмую студию» как и «Гоголь-центр» в его нынешнем виде создал режиссер Кирилл Серебреников. Он проходит по делу свидетелем.

Масляева, которую, несмотря на гипертонию и диабет, отправили в СИЗО, на допросах заявила, что обналичивала деньги по указанию руководства, после чего студия расходовала их по своему усмотрению.

В беседе с правозащитником Масляева заявила, что ее обманули, пообещав подписку о невыезде за дачу признательных показаний.

Малобродский рассказал, что был генеральным продюсером «Седьмой студии» с сентября 2011 по июнь 2012. В это же время он заключил несколько договоров по доверенности, выданной гендиректором Юрием Итиным.

Малобродский отметил, что не имел права банковской подписи, не участвовал в обналичивании денег и не знал «о таких действиях кого-либо из сотрудников "Седьмой студии"».