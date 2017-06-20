В МИДе не смогли подтвердить смерть лидера ИГ

Российские власти пока не располагают подтверждением информации о гибели лидера «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

«Нет подтверждения», — сказал он на соответствующий вопрос журналиста.

16 июня Минобороны России заявило, что аль-Багдади, вероятно, умер в результате удара российской авиации в Сирии в мае этого года.

В Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не располагает подтверждением информации о ликвидации аль-Багдади.