Источники рассказали о версии убийства свидетеля по делу Литвиненко

Сотрудник британского Научно-исследовательского центра по атомной энергии Мэтью Панчер, выступавший свидетелем по делу об отравлении полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, был, вероятно, убит. Об этом BuzzFeed сообщили источники в американской разведке.

Смерть ученого произошла в ноябре 2016 года. Полиция пришла к выводу, что это был суицид.

Издание сообщает, что тело Панчера со множественным ножевыми ранениями было обнаружено на полу кухни. В одной руке он держал нож, еще один нож в его крови был в раковине.

По словам вдовы Панчера, в последнее время он находился в депрессии, это состояние усилилось после поездки в Москву.

В конце 2015 — начале 2016 года Панчер был в России в рамках служебных командировок по заданию правительства США. Среди прочего он ездил на предприятие «Маяк» в Челябинской области, которое занимается переработкой отработавшего ядерного топлива.

Родственникам и коллегам Панчер сообщил, что совершил ошибку в проекте, в рамках которого ездил в Россию. Он опасался, что из-за этой ошибки может оказаться в тюрьме.