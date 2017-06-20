20 июня 2017, 13:23
Обвинение попросило для Полонского восемь лет колонии и штраф
В Пресненском суде Москвы начались прения сторон по делу бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков.
Как сообщает агентство «Москва», прокурор запросил для обвиняемого восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.
По версии следствия, Полонский и его сообщники, работая в корпорации Mirax Group на проектах «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера», «завладели средствами граждан на общую сумму более 2,6 млрд рублей, граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован».
Сам Полонский вины не признает.
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