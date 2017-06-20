Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 июня 2017, вторник, 23:26
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
20 июня 2017, 17:10
биология генетика растения

Дуб Наполеон удивил ученых

Abaddon1337/Wikimedia Commons

Группа исследователей из Лозаннского университета секвенировала геном разных ветвей 234-летнего дуба известного под именем Наполеон, который растет в этом университете. Ученых весьма удивило, что на протяжении долгой жизни, его геном оставался в значительной мере неизменным. Они полагают, что все дело в способности растений защищать свои стволовые клетки от мутаций.

Каждый раз, когда клетка делится, из-за ошибок в копировании ДНК могут возникнуть мутации. Накопление большого количества мутаций может привести к гибели клеток и всего организма. Животные защищают свои репродуктивные клетки от накопления мутаций, выделяя их в особую «зародышевую линию», где деление идет медленными темпами. Но растения не имеют специальной зародышевой линии: группа стволовых клеток, которая приводит к появлению репродуктивных частей цветков, также генерирует клетки стебля и листьев. Поэтому ученые полагали, что стволовые клетки будут накапливать много мутаций, и новые ветви на вершине долгоживущего дерева генетически будут заметно отличаться от нижних ветвей.

Проверить это решили Филипп Реймон (Philippe Reymond) и его коллеги при помощи дуба из родного университета. Они секвенировали геном из листьев на более низких, старых ветвях и верхних, более молодых, и подсчитывали количество однонуклеотидных полиморфизмов – изменений в один нуклеотид, которые они обнаружили в ДНК дерева. Команда обнаружила, что количество мутаций было намного ниже, чем ожидалось, исходя из расчетов числа делений клеток, которые произошли между нижней и верхней ветвями.

Часть коллег оценило полученный результат как подтверждение уже существовавшей гипотезы, что у растений существуют пока неизвестные нам методы защиты стволовых клеток от мутаций. Другие говорят, что такой вывод делать пока рано. Они обращают внимание на то, что при исследовании оценивался только один тип мутаций и не учитывались другие, например, удаление участка ДНК. Также команда из Лозанны применила строгий фильтр для отсеивания шума в результатах секвенирования, что могло привести к исключению и некоторых однонуклеотидных мутаций.

Но результаты швейцарских ученых согласуются с двумя предшествующими исследованиями. В одном из них Крис Кулемайер (Cris Kuhlemeier) из Бернского университета и его коллеги прослеживали деления стволовых клеток в меристемах – областях интенсивного клеточного деления в организме растения. Они обнаружили, что у томатов и арабидопсиса меристема содержит три – четыре клетки, которые делятся менее интенсивно, чем все остальные. Другое исследование, во главе с генетиком растений Карелом Жихой (Karel Říha) из Центральноевропейского технологического института в Брно, подтвердило малое число мутаций, отличающих молодые и старые листья арабидопсиса.

Исследование Филиппа Реймона и его коллег опубликовано на сайте биологических препринтов bioRxiv.org.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.