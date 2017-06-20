20 июня 2017, 18:44
Путин посетит на выходных «Артек»
Президент Владимир Путин в ближайшую субботу, 24 июня, посетит детский лагерь «Артек» в Крыму. Об этом сообщает РБК, информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным одного из источников, Путин также посетит Севастополь. Компанию президенту может составить вице-премьер Дмитрий Козак и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В «Артеке», по словам другого источника, Путин откроет аллею.
Как сообщил собеседник издания, президент сам хочет проводить мероприятия, связанные с детьми и подростками.
Речь может идти о работе на электорат родителей в преддверии президентских выборов 2018 года.
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