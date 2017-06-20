Путин посетит на выходных «Артек»

Президент Владимир Путин в ближайшую субботу, 24 июня, посетит детский лагерь «Артек» в Крыму. Об этом сообщает РБК, информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным одного из источников, Путин также посетит Севастополь. Компанию президенту может составить вице-премьер Дмитрий Козак и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В «Артеке», по словам другого источника, Путин откроет аллею.

Как сообщил собеседник издания, президент сам хочет проводить мероприятия, связанные с детьми и подростками.

Речь может идти о работе на электорат родителей в преддверии президентских выборов 2018 года.