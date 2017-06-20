Путин показал Стоуну фейковое видео о работе российской авиации в Сирии

Во время съемки в фильме Оливера Стоуна, посвященном российскому президенту, Владимир Путин показал режиссеру видеозапись авиаудара и заявил, что это «работа нашей авиации» в Сирии.

Однако как выяснила исследовательская организация CIT, на видео показана атака вертолета США Apache в Афганистане в 2013 году.

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) 20 июня 2017 г.

Кроме этого, как пишет пользователь Facebook Макс Мищенко, голоса на видео, которые демонстрирует Путин, — это радиообмен украинских пилотов во время операции в Донецке в 2014 году.

Путин, комментируя видео, говорит Стоуну: «Это работа нашей авиации. Они бегут с оружием, у некоторых в руках не просто автоматы, но и более сложное оружие для уничтожения бронетехники. <...> Они сейчас немного рискуют, это попытка зайти с территории Турции».

Видео удара Apache с украинской озвучкой есть на YouTube. Оно было залито 9 марта 2016 года под названием «Ми 28Н в Сирии Очень убойное видео!!!».