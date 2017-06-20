В Госдуму поступил альтернативный законопроект о курортном сборе

В Госдуме зарегистрирован еще один законопроект о курортном сборе. Его автор — зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, следует из карточки документа на сайте нижней палаты парламента.

Месяцем ранее аналогичный проект закона внесло правительство.

Инициатива КПРФ предполагает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях сроком на пять лет.

Сбор депутат предлагает брать не с отдыхающих, а с фирм и индивидуальных предпринимателей.

В правительственном законопроекте предусмотрен сбор с отдыхающих. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в день.