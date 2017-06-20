Роскосмос отсудил у производителя «Протона» 3,2 млрд рублей

Корпорация Роскосмос отсудила у Центра имени Хруничева 3,2 млрд рублей компенсации за аварию ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Причиной аварии, как установил суд, стала неправильная установка работниками Центра Хруничева датчиков угловых скоростей на второй ступени ракеты.

Ранее Минобороны из-за аварии взыскало с Центра Хруничева 1,8 млрд рублей.

Крушение произошло 2 июля 2013 года: ракета упала на территории космодрома Байконур на первой минуте полета.