Roshen полностью законсервировал производство в России

Украинская кондитерская корпорация Roshen сообщила на своем сайте о завершении консервации кондитерской фабрики в Липецке.

«Процесс происходил в три этапа. В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы», — говорится в пресс-релизе.

Также прекратил работу склад готовой продукции и ООО «Рошен», которое занималось ее продажей.

Также сообщается, что российские налоговики предъявляют липецкой фабрике «необоснованных налоговых претензий на сумму 180 млн рублей, а торговому дому ООО «Рошен» (г. Липецк) — на 150 млн рублей».

До 13 сентября продлен арест имущества липецкой фабрики.

Корпорация Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.