США ввели санкции против ЧВК Вагнера и миллиардера Пригожина

Министерство финансов США расширило санкции в отношении «физических и юридических лиц, участвующих в продолжающемся конфликте на Украине». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Под ограничения попали 19 организаций и 19 частных лиц из России, в том числе Крыма, и самопровозглашенных республик Донбасса.

В список попали частная военная компания Вагнера (это позывной подполковника запаса Дмитрия Уткина), а также сам Дмитрий Уткин. Его и его ЧВК обвиняют в военной поддержке сепаратистов на востоке Украины.

Также под санкции попал российский банк «Центр международных расчетов», который, по данным Минфина США, обслуживает клиентов в ДНР и ЛНР.

Под ограничения попала компания миллиардера Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания "Конкорд"»).

Санкции введены против замминистра экономического развития Сергея Назарова.

«Он является председателем межведомственной комиссии по вопросам гуманитарной помощи республикам Донбасса,… но в действительности также курирует проекты в сфере транспорта, торговли, энергетики, налоги и финансовый сектор. Правительство России через Назарова и межведомственную комиссию осуществляло экономический контроль в Донецкой и Луганской областях», — отмечает ведомство.

Также в санкционный список вошел «Холдинг охранных структур "Волк"», байкерский центр и охранная компания «Ночные волки» Александра Залдостанова.