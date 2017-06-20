ВВС Австралии приостановили участие в ударах коалиции в Сирии после угроз Москвы

Власти Австралии приостанавливают участие ВВС страны в операциях международной коалиции во главе с США в Сирии. Об этом заявили в Минобороны Австралии, передает Reuters.

«В качестве меры предосторожности операции вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлены», — заявили там.

Как отмечают 9news.com.au и The Australian, приостановка связана с напряженностью между Москвой и Вашингтоном.

Накануне Минобороны России предупредило США, что будет рассматривать в качестве целей военную авиацию американской коалиции в Сирии. Также Москва заявила о разрыве контактов по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

Такая реакция последовала в ответ на сбитый США самолет ВВС Сирии в районе Ракки.