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20 июня 2017, 12:10
Австралия военная авиация Россия Сирия

ВВС Австралии приостановили участие в ударах коалиции в Сирии после угроз Москвы

Пилоты ВВС Австралии
Пилоты ВВС Австралии
фото: Business Insider

Власти Австралии приостанавливают участие ВВС страны в операциях международной коалиции во главе с США в Сирии. Об этом заявили в Минобороны Австралии, передает Reuters.

«В качестве меры предосторожности операции вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлены», — заявили там.

Как отмечают 9news.com.au и The Australian, приостановка связана с напряженностью между Москвой и Вашингтоном.

Накануне Минобороны России предупредило США, что будет рассматривать в качестве целей военную авиацию американской коалиции в Сирии. Также Москва заявила о разрыве контактов по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

Такая реакция последовала в ответ на сбитый США самолет ВВС Сирии в районе Ракки.

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