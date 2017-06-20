Главного тренера МЮ Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов

Прокуратура Испании обвиняет главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в неуплате налогов, сообщает ВВС.

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 годы, будучи главным тренером мадридского «Реала», Моуринью не уплатил налоги на общую сумму 3,3 млн евро.

Напомним, ранее испанская прокуратура обвинила в неуплате налогов форварда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Следователи полагают, что футболист не уплатил 14,7 млн евро.