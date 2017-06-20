Трамп принял Порошенко в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме украинского лидера Петра Порошенко.

Фотографию встречи опубликовал в твиттере официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам Порошенко, «состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине» (цитата 112.ua).