Кремль прокомментировал слухи о грядущей отставке Тулеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о грядущей отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, появившиеся в связи с продлением его отпуска, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Тулеев ушел в отпуск 22 мая на десять дней. Однако затем отпуск был продлен на неопределенный срок. Причину в пресс-службе Тулеева не назвали, однако подчеркнули: «Его здоровью ничего не угрожает».

Песков, отвечая на вопрос, подавал ли губернатор Кемеровской области заявление об отставке, отметил: «На этот счет какой-либо информацией я не располагаю».

При этом представитель президента подчеркнул, что разговоров о состоянии здоровья Тулеева в Кремле не вели.