Россия обжалует вердикт ЕСПЧ по законам о запрете гей-пропаганды

Министерство юстиции РФ намерено обжаловать решение Европейского суда по правам человека о признании российских законов о запрете пропаганды гомосексуализма дискриминационными, сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что не согласны с вердиктом ЕСПЧ, поскольку «положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей».

Минюст подчеркивает, что данные положения законодательства России не направлены на запрет гомосексуальных отношений и не являются дискриминационными.

Решение ЕСПЧ прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не видел формулировку» решения суда, однако подчеркнул, что ЕСПЧ посчитал дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды именно среди несовершеннолетних.