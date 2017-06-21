Появилось видео подлета истребителя НАТО к самолету Шойгу

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в YouTube видео инцидента с истребителем F-16 одной из стран НАТО, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтийским морем. В ролике, который, предположительно, снят с борта министра, видно, как F-16 приближается к воздушному судну. После этого в кадре появляется один из Су-27 морской авиации РФ, сопровождавших самолет главы Минобороны.

Истребитель слегка наклонился в бок, показав оппоненту свое ракетное вооружение. Вскоре после этого натовский истребитель отдалился и скрылся.

В самом российском военном ведомстве пока никак не прокомментировали этот инцидент.