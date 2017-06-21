На Летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие экономисты и главы крупнейших компаний

На Летнем кампусе – 2017 Президентской академии выступят постоянные гости мероприятия – управляющий партнер Altera Capital, председатель совета директоров ПАО «Аэрофлот» Кирилл Андросов и глава постоянного представительства МВФ Габриэль ди Белла. Форум также впервые посетит главный экономист Microsoft Престон Макафи.

Летний кампус Президентской академии – уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи. Специальные лекции и интерактивные занятия для участников проводят ведущие российские и зарубежные ученые, государственные служащие и бизнесмены мирового уровня.

Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. В рамках образовательной площадки созданы уникальные условия для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны.

На Летнем кампусе в этом году выступит член Попечительского совета РАНХиГС Кирилл Андросов, который с 2010 г. занимает пост управляющего партнера компании Altera Capital. Он является председателем совета директоров ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии». Занимал должность замглавы Минэкономразвития России, пост первого заместителя гендиректора ОАО «Ленэнерго», а также был директором Департамента экономики городского имущества Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. По окончанию школы бизнеса University of Chicago получил степень MBA. Был награжден Орденом Почета и медалью П. А. Столыпина II степени. В 2016 г. Кирилл Андросов уже выступал с вебинаром на Летнем кампусе Президентской академии. Тогда он дал студентам советы о том, как лучше всего выбрать карьеру.

Участники образовательного проекта «Летний кампус Президентской академии /Фото пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС

Экспертом предстоящего Летнего кампуса также станет Габриэль ди Белла – глава постоянного представительства Международного валютного фонда в Москве. Был заместителем Департамента МВФ по Западному полушарию, ведущим экономистом фонда по США, а также главой представительства МВФ в Никарагуа. Габриэль ди Белла – специалист по странам с переходной экономикой, его профессиональные интересы лежат в области экономической приемлемости долга и реального валютного курса. На Кампусе в прошлом году г-н ди Белла рассказал об эффективности изучения и использования макроэкономики для изучения и предотвращения конфликтов.

Впервые гостем молодежного форума станет главный экономист Microsoft Престон Макафи. Ранее он был экономистом в Google. Также занимал должность вице-президента и научного сотрудника в Yahoo! Research, где выступал в качестве руководителя группы микроэкономики и социальных систем. Являлся исполнительным директором по социальным наукам в Калифорнийском технологическом институте. Он преподавал бизнес-стратегии, управленческую экономику и вводную микроэкономику. В 2014 г. г-н Макафи был удостоен Golden Goose Award за работу, связанную с дизайном аукциона.

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК «АКИГ».

Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru