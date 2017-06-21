Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на тему ликвидации военными РФ лидера ИГ

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему возможной ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Снимок рисунка в своем твиттере разместил телеканал РЕН ТВ.

Charlie Hebdo высмеял в новой карикатуре смерть лидера ИГИЛ https://t.co/Mu1tCyXkvM pic.twitter.com/EXfWb7zEA0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 21 июня 2017 г.

На картинке под названием «Аль-Багдади убит россиянами» изображена гора из тел убитых, рядом с которой стоят двое военных. «Вон там, в середине, я его узнал», — говорит один из них, указывая на трупы.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские власти пока не располагают подтверждением информации о гибели Абу Бакра аль-Багдади. 16 июня Минобороны России заявило, что аль-Багдади, вероятно, умер в результате удара российской авиации в Сирии в мае этого года. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.