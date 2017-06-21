Поклонская рассказала о временном «отлучении» прихожан от причастия из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что в храмах прихожан будут «отлучать» от причастия на полгода из-за просмотра фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM».

Сама Поклонская не собирается смотреть «Матильду».

«Помимо этого, пояснила, что в православных храмах, монастырях те люди, которые уже смотрели этот фильм на так называемых закрытых показах, церквями отлучаются от причастия на шесть месяцев», – отметила она.

Поклонская уверена, что те, кто гордится своей историей и чтет заветы предков, не будут смотреть данную картину. По ее словам, исключение составят лишь чиновники, госслужащие или лица, обладающие специальными познаниями, которые вынуждены посмотреть фильм, чтобы вынести заключения относительно него.

Однако глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о «подобного рода инициативах».

«Никаких подобного рода церковно-административных запретов по отношению к людям, которые что бы то ни было просматривают, невозможно себе представить», – сказал он.

Волков пояснил, что отлучение от причастия является духовной практикой человека, его духовника, и их никак нельзя проецировать на всю Церковь.