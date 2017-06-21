Курсы евро и доллара пробили психологическую отметку

Курс доллара на торгах пробил психологическую отметку в 60 рублей, одновременно курс евро превысил отметку в 67 рублей. Таким образом, рубль обновил минимумы с февраля 2017 и декабря 2016 года соответственно.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:40 мск среды вырос на 0,52 рубля — до 60,15 рубля, курс евро — на 0,63 рубля, до 66,97 рубля.

Отметим, сегодня на торгах цена нефти Brent снижается к 45,5 доллара, сохраняя значение около минимума с ноября 2016 года.