МИД отменил дипломатическую встречу с Госдепом из-за расширения санкций

Министерство иностранных дел РФ в ответ на расширение Вашингтоном антироссийских санкций решило отменить очередной раунд консультаций между заместителем главы МИД Сергеем Рябковым с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

«После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области», – говорится в заявлении Рябкова.

Дипломат высказал мнение, что ужесточение санкций против России – «политический подарок» президенту Украины Петру Порошенко. По словам Рябкова, ограничительные меры «введены под старым предлогом событий на Украине».

«Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом. Абсурдность такого рода решений сопоставима разве что с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна "Чайка" (видимо, тогда повод нашли в местоположении бассейна – рядом с Крымским мостом через Москва-реку)», – подчеркнул Рябков.

Ранее стало известно о расширении Министерством финансов США санкции в отношении «физических и юридических лиц, участвующих в продолжающемся конфликте на Украине». Под ограничения попали 19 организаций и 19 частных лиц из России, в том числе Крыма, и самопровозглашенных республик Донбасса.