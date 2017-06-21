Госдума в третьем чтении одобрила сокращение дефицита бюджета до 2,1% ВВП

Госдума приняла в III окончательном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, которые снижают его дефицит с 3,2% до 2,1% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

«За» проголосовали 317 депутатов, «против» отдано 55 голосов.

Принятые поправки также предполагают увеличить планируемые расходы на 362 млрд рублей — до 16,603 трлн рублей, а ожидаемые доходы — на 1,191 трлн рублей, до 14,679 трлн рублей. При этом дефицит снижается на 829 млрд рублей — до 1,924 трлн рублей.

Также, согласно поправкам, правительство имеет право в 2017 году принять в казну акции банка «Российский капитал», принадлежащие АСВ.

Как ранее поясняли в правительстве, предложенные поправки призваны привести действующий финансовый план страны в соответствие с реальной экономической ситуацией.