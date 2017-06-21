Ложное видео об обстреле РФ в Сирии передал Путину Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получил видеозапись с авиаударами, которую он показал режиссеру Оливеру Стоуну, от министра обороны Сергея Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту», — отметил Песков.

Отметим, что в документальном сериале Оливера Стоуна Путин показывает ему видеозапись, показывающую якобы российские авиаудары в Сирии. На самом же деле на пленке запечатлены удары американской авиации по талибам в Афганистане в 2009 году. Интересно, что на видеозапись наложены переговоры украинских военных пилотов.

Отметим, что видео есть на YouTube.

Сцену, в которой Путин продемонстрирует Стоуну эти кадры, покажут в третьей серии сериала «Путин» 21 июня.