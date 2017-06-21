Польша приостановила поставки из Германии газа из РФ

Польская компания GAZ-System прекратила подачу газа, поступавшего по реверсу из «ямальского газопровода» в связи с его низким качеством. Об этом заявил официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет «о российском газе», поступающем по реверсу из Германии.

«В настоящее время газ не соответствует параметрам качества. Поставщик газа, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам», — отметили в компании.

Ограничения будут действовать до утра 23 июня, но при необходимости могут быть продлены.