СМИ сообщили о смерти еще одного пострадавшего в майском урагане в Москве

Мужчина, пострадавший во время урагана, который обрушился на Москву 29 мая, скончался в одной из столичных больниц. Об этом 21 июня сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Мужчина 56 лет находился в крайне тяжелом состоянии, врачи безуспешно боролись за его жизнь», - цитирует агентство слова собеседника. «Интерфакс» подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Таким образом, общее число погибших от урагана в Москве выросло до 13 человек.

Источник уточнил, что в настоящее время в больницах Москвы остаются пятеро пострадавших во время урагана, среди них двое мужчин, две женщины и трехлетний ребенок. Они находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести.

Примечательно, что 17 июня «Интерфакс» сообщал, что в больнице умер еще один пострадавший в результате урагана в Москве 29 мая. Таким образом, отмечало агентство, общее число жертв стихийного бедствия возросло до 16 человек.

Днем 29 мая в Москве прошел сильный ливень с грозой и ураганным ветром. 30 мая губернатор Московской области Алексей Воробьев сообщил, что в регионе жертвами урагана стали пять человек, в том числе 11-летняя девочка.