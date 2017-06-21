Обвиняемые в убийстве Немцова попросили присяжных оправдать их

Обвиняемые в убийстве в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова попросили коллегию присяжных вынести им оправдательный вердикт. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не был на этом преступлении, не совершал его, не организовывал», — цитирует агентство последнее слово Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства. «Мне очень стыдно за те показания, за свое малодушие», — добавил он.

Дадаев также поблагодарил присяжных за терпение и пожелал им здоровья, счастья и любви. Ранее он дал на суде признательные показания, но затем от них отказался.

Другой фигурант этого дела — Анзор Губашев, также считающийся исполнителем покушения, — в своем последнем слове заявил о невиновности и попросил «передать матери убитого человека [Бориса Немцова] соболезнования и сказать огромное спасибо, что она вырастила такого мужественного сына».

О своей невиновности заявили в последнем слове и Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев.

Ожидается, что вердикт присяжных будет оглашен 22 июня.