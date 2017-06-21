Колокольцев подтвердил наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе ребенка

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы крови мальчика, сбитого насмерть женщиной на автомобиле в Подмосковье, совпадают с первыми результатами, когда были получены данные о наличии в его крови алкоголя. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Насколько я знаю, что вторичный результат, он совпадает с первым», - сказал Колокольцев в среду в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Колокольцев также поручил в течение суток возбуждать уголовные дела по факту ДТП, в которых погибли дети. О таких происшествиях также необходимо докладывать вышестоящему руководителю любого уровня, включая министра внутренних дел.

Ранее в среду источник «Интерфакса» заявил, что результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему и в них присутствует значительное количество алкоголя. По данным источника, для проведения еще одного исследования нет необходимости в эксгумации, но по данному вопросу окончательного решения еще не принято.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче ведомству уголовного дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик.