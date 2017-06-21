Кремль отказался комментировать встречу Трампа с Порошенко

Кремль снова выразил сожаления по поводу того, что США продолжают политику санкций, и пообещал, что Москва ответит соответствующими мерами по принципу взаимности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины», — заявил он.

Администрация президента отказалась оценивать встречу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко. «Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей», — заявил Песков.

«Мы, еще раз повторяю, приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей», — подчеркнул он.

В Кремле также не стали делать прогнозов относительно встречи Путина и Трампа. «Пока она (встреча) никак не готовится. На 7 июля пока ничего не запланировано. пока мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно же, встретятся в той или иной форме на полях этого саммита», — рассказал Песков.