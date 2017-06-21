Арестован экс-директор «Гоголь-центра»

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда.

Малобродский арестован до 19 июля 2017 года.

Экс-директора обвиняют в крупном мошенничестве. Ранее он получил повестку о явке на допрос в столичный главк Следственного комитета России.

До этого момента Малобродский фигурировал в уголовном деле в статусе свидетеля.