«Новая газета» опубликовала обращение к Кадырову по делу Немцова

«Новая газета» обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь организовать допрос бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Соответствующее обращение опубликовано на сайте издания.

«В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек, ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова», – сказано в заявлении.

По мнению редакции, Гереемев должен ответить на следующие вопросы: «С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?», «Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?», «Почему вы покинули Москву сразу после убийства вместе с ныне подсудимыми?».