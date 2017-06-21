Футболисты сборной РФ проиграли португальцам в матче Кубка конфедераций в Москве

В матче второго тура группового турнира Кубка конфедераций-2017 сборная России по футболу проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

Матч проходил 21 июня на московском стадионе «Спартак». Единственный мяч в игре забил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард отличился ударом головой на 8-й минуте встречи после подачи с левого фланга защитника Рафаэла Геррейру.