В Лондоне госпитализирован муж Елизаветы II

В Лондоне супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за инфекции. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Представители британской королевской семьи назвали госпитализацию «мерой предосторожности». Они также отметили, что герцог находится в хорошем настроении.

Между тем, Филипп пропустит церемонию открытия парламента. Сопровождать Елизавету II будет ее сын, принц Чарльз. Кроме того, герцог не сможет прийти на королевские скачки в Аскоте.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании уходит на пенсию.