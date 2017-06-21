Три новых вида хамелеонов открыты в центральной Африке

Группа герпетологов под руководством Эли Гринбаума (Eli Greenbaum) из Техасского университета обнаружила три новых вида хамелеонов.

Все три вида обитают в рифтовой долине Альбертин в центральной Африке. Ранее их считали входящими в один вид – хамелеон Итури (Kinyongia adolfifriderici). Теперь три локальных разновидности хамелеона Итури признаны самостоятельными видами. Два из них Kinyongia rugegensi и Kinyongia itombwensis получили названия в честь горных хребтов Ругеге и Итомбве, где они обитают. Третий вид назван хамелеоном Толли (Kinyongia tolleyae) в честь известной исследовательницы хамелеонов Кристалл Толли (Krystal Tolley) из Южноафриканского национального института биоразнообразия в Кейптауне, автора книг «Биология хамелеонов» и «Хамелеоны Южной Африки».

Kinyongia itombwensis. Фото: Eli Greenbaum

Образцы, использованные для описания видов, были собраны в Демократической Республике Конго в 2009 – 2014 годах. «У нас был действительно хороший набор данных с образцами, собранными по всему диапазону вида, что означало, что мы действительно можем оценить его истинное разнообразие, – говорит один из авторов работы Дэниэл Хьюз (Daniel Hughes). – Мы перешли к следующему шагу и в итоге описали три новых вида». Виды были выделены на основе оценки данных о распространении и строении хамелеонов, а также на основе анализа ДНК.

Kinyongia rugegensis. Фото: Eli Greenbaum

Новые виды описаны в статье, опубликованной в «Зоологическом журнале Линнеевского общества».