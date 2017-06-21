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21 июня 2017, 16:29
биология биоразнообразие Демократическая Республика Конго рептилии

Три новых вида хамелеонов открыты в центральной Африке

Хамелеон Толли (Kinyongia tolleyae)
Хамелеон Толли (Kinyongia tolleyae)
Eli Greenbaum

Группа герпетологов под руководством Эли Гринбаума (Eli Greenbaum) из Техасского университета обнаружила три новых вида хамелеонов.

Все три вида обитают в рифтовой долине Альбертин в центральной Африке. Ранее их считали входящими в один вид – хамелеон Итури (Kinyongia adolfifriderici). Теперь три локальных разновидности хамелеона Итури признаны самостоятельными видами. Два из них Kinyongia rugegensi и Kinyongia itombwensis получили названия в честь горных хребтов Ругеге и Итомбве, где они обитают. Третий вид назван хамелеоном Толли (Kinyongia tolleyae) в честь известной исследовательницы хамелеонов Кристалл Толли (Krystal Tolley) из Южноафриканского национального института биоразнообразия в Кейптауне, автора книг «Биология хамелеонов» и «Хамелеоны Южной Африки».

Kinyongia itombwensis. Фото: Eli Greenbaum

Образцы, использованные для описания видов, были собраны в Демократической Республике Конго в 2009 – 2014 годах. «У нас был действительно хороший набор данных с образцами, собранными по всему диапазону вида, что означало, что мы действительно можем оценить его истинное разнообразие, – говорит один из авторов работы Дэниэл Хьюз (Daniel Hughes). – Мы перешли к следующему шагу и в итоге описали три новых вида». Виды были выделены на основе оценки данных о распространении и строении хамелеонов, а также на основе анализа ДНК.

Kinyongia rugegensis. Фото: Eli Greenbaum

Новые виды описаны в статье, опубликованной в «Зоологическом журнале Линнеевского общества».

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