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21 июня 2017, 14:49
биология Восточная Африка млекопитающие палеонтология Эфиопия

Растения помогли древним бегемотам распространиться по Африке

Wikimedia Commons

Изучив окаменевшие останки древних видов бегемотов, найденные в Чорора (Эфиопия), палеонтологи пришли к выводу, что причиной стремительного расцвета этой группы животных стало появление и широкое распространение новых видов растений, служивших им пищей.

Ранее ученые уже установили, что бегемоты в какой-то момент пережили взрывной рост видообразования и менее чем за полтора миллиона лет стали доминирующими в водных экосистемах. Но точная датировка этого события оставалась неясной. Анализ окаменелостей из Эфиопии говорит, что всплеск развития бегемотов начался около восьми миллионов лет назад и совпадал с возникновением новых видов травянистых растений.

Жан-Рено Буассери (Jean-Renaud Boisserie), палеонтолог из Национального центра научных исследований Франции в Пуатье и французского Центра эфиопских исследований в Аддис-Абебе, рассказывает, что раскопки в Чорора ведутся уже более десяти лет. За это время там были найдены останки многих новых видов древних бегемотов. Преимущественно от них сохранились только зубы, но этого оказывается достаточным для идентификации вида.

Среди новых видов Choroatherium roobii – живший около восьми миллионов лет назад предок современных бегемотов. По расчетам ученых, он весил примерно вдвое меньше нынешних бегемотов, но уже имел ряд черт, отсутствовавших у более архаичных видов. Рельеф нижних коренных зубов и толстый слой зубной эмали позволяли ему кормиться наземной растительностью.

Расцвет бегемотов прослеживается в Чорора наглядно. В слоях возрастом 8,5 млн. лет останки бегемотов составляют всего 6 % окаменелостей, тогда как в слоях возрастом 7,6 млн. лет и позже их уже более 30 %. Это количество сопоставимо с результатами, полученными в отложениях того же возраста в Чаде и Кении.

Исследование опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.

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