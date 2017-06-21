Китайские власти объявили войну фальшивым научным рецензиям

Китайское правительство объявило об усилении мер борьбы с учеными, которые предоставляют сфабрикованные рецензии на собственные научные статьи для публикации их в журналах. Отныне гранты, предоставленные исследователям, которые были уличены в подобном мошенничестве, будут закрываться. А китайские фонды, ведущие финансирование в области научных исследований, усилят надзор за рецензированием работ.

Об этом было объявлено после совместного совещания представителей министерств науки и здравоохранения КНР, Национального фонда естественных наук Китая и других фондов. Причиной для предпринятых мер стало отклонение в апреле 2017 года 107 научных работ китайских авторов научным журналом Tumor Biology. Все положительные рецензии на эти статьи оказались подложными.

Количество организаций и людей, вовлеченных в процесс фальшивого рецензирования, китайские ученые называют беспрецедентно большим. Обычно авторы работ или организации, действующие от их имени, предлагают редакциям научных журналов кандидатуры ученых в качестве кандидатов для рецензирования статей. Но электронные письма, направленные рецензентам, в итоге попадают самим авторам, которые сочиняют положительный отзыв на свою работу. В китайском интернете есть множество сайтов, предлагающих подобные услуги. Глава Национального фонда естественных наук Китая Ян Вэй говорит, что закрытие таких сайтов не служит действенной мерой, так как вместо одного закрытого сайта появляется три новых.

Многие китайские ученые говорят, что, хотя вовлеченные в мошеннические схемы авторы не могут быть полностью оправданы, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не только на них, но и на системе оценки деятельности ученых, вынуждающей их публиковаться как можно больше. Также существенную роль играет политика журналов, не проявляющих достаточного внимания в деле экспертной оценки публикаций. «Это не только проблема авторов, это проблема общества, – говорит Цзян Вэньлай из Китайской академии сельскохозяйственных наук, – и одно лишь наказание авторов не решит эту проблему». Шансы на успех правительственных мер Цзян Вэньлай связывает с тем, насколько они будут сочетать строгость по отношению к рецензированию с созданием более справедливой системы оценки работы врачей и исследователей.