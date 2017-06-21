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21 июня 2017, 16:23
выборы губернаторов Евгений Ройзман Свердловская область «Яблоко»

«Яблоко» выдвинуло Ройзмана кандидатом в свердловские губернаторы

Евгений Ройзман после заседания Городской думы Екатеринбурга
Евгений Ройзман после заседания Городской думы Екатеринбурга
Фото: Екатерина Титова/Коммерсантъ

Бюро партии «Яблоко» выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

Выдвижение Ройзмана поддержал основатель партии и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский. Он считает, что у мэра Екатеринбурга есть шанс преодолеть муниципальный фильтр для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

«На мой взгляд, у него достаточная личная популярность, чтобы он мог собрать нужное количество голосов, потому что это может сделать только человек лично популярный»,— цитирует агентство Явлинского.

Ранее председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Юрий Переверзев заявил, что покидает свой пост и выходит из партии в знак протеста против выдвижения Ройзмана кандидатом в губернаторы региона. Переверзев при этом отмечал, что кандидатуру Ройзмана не поддерживают ни региональное отделение партии, ни жители области.

Кроме Евгения Ройзмана, на право выдвижения в кандидатами на выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» претендовал член местного отделения партии Сергей Тюриков.

18 июня свердловское отделение партии ПАРНАС объявило о выдвижении главы екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора Свердловской области.

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