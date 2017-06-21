Криштиану Роналду открыл счет в матче с Россией на Кубке конфедераций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил первый мяч в игре Кубка конфедераций-2017 против России.

Форвард отличился ударом головой на 8-й минуте встречи после подачи с левого фланга защитника Рафаэла Геррейру.

Матч начался 21 июня в 18:00 на московском стадионе «Спартак». Ранее на сайте Кубка конфедераций FIFA появились списки команд на матч Россия—Португалия.

Ворота россиян в предстоящем матче будет защищать Игорь Акинфеев, на позиции защитников Станислав Черчесов выставил Романа Шишкина, Виктора Васина, Георгия Джикию, Федора Кудряшова.

Центральные полузащитники - Денис Глушаков, Алесандр Головин, Юрий Жирков, Юрий Самедов, Дмитрий Камбаров. На позиции нападающего - Федор Смолов.

В стартовый состав португальцев вошли: Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Соареш, Адриен Силва.