24-летний житель Сербии погиб в Сирии в составе российских наемников

Гражданин Сербии Димитрий Саша Каран погиб в Сирии во время службы в составе группы российских наемников.

О смерти 24-летнего Карана сообщили в Facebook фанатов футбольного клуба «Войводина», в которую он входил. Молодой человек погиб в Сирии, куда он отправился воевать на стороне пророссийских сил в качестве добровольца. По данным сербского издания «Вечерние новости», Каран, предположительно, погиб в результате взрыва фугаса.

СМИ также утверждали, что Каран ранее якобы воевал на Украине на стороне пророссийских сил.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на бывшего российского военного, что в тренировочном лагере для военных в Ростовской области якобы присутствуют иностранные бойцы.