Госдума разрешила засекретить данные об имуществе высших чиновников и их семей

Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект, разрешающий частично засекретить персональные данные лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО). Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

К персональным данным, которые будут засекречены, относят банковские счета, сведения о недвижимости, в том числе зарубежной, и другом имуществе. Засекретить можно как сведения «объектов государственной охраны», так и членов их семей. Раскрытие персональных данных будет возможно только с согласия людей, находящихся под государственной охраной, а также органов Федеральной службы охраны. Исключение сделают для сведений, которые «подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами».

В инициативе также прописывается право ФСО временно ограничивать движение на трассах проезда объектов государственной охраны и бесплатно использовать аэропорты и другие транспортные площадки.

В настоящее время Госохрану в России предоставляют президенту, премьер-министру, главам Генпрокуратуры и Следственного комитета, спикерам обеих палат парламента, а также председателям Конституционного и Верховного судов. ФСО также охраняет членов их семей. Список людей, находящихся под охраной ФСО, может дополняться по распоряжению президента России Владимира Путина. Полный список засекречен.

Соответствующий законопроект внес президент России Владимир Путин, но пункт о засекречивании персональных данных появился после принятия соответствующей поправки во втором чтении. Ранее, в марте, глава государства наделил ФСО правом изымать земельные участки для нужд властей.