Отец сбитого в Балашихе ребенка прокомментировал результаты экспертизы

Отец 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, Роман Шимко прокомментировал результаты повторной экспертизы, которая подтвердила выводы первого исследования о наличии алкоголя в организме ребенка. Об этом сообщает телеканал RT.

«Разве это по закону? Они для начала мне должны были сообщить или как?» — сказал Шимко. По его словам, алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка.

«Все слова Клейменова [эксперта, который установил, что алкоголь попал в организм мальчика еще при жизни] были направлены на подготовку общественного мнения. Слишком уверенно он говорил», — отметил отец ребенка.

Роман Шимко добавил, что в момент публикации данных экспертизы на сайте Следственного комитета России (СКР) следователь лично сказал ему, что результатов пока нет.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы крови мальчика, сбитого насмерть женщиной на автомобиле в Подмосковье, совпадают с первыми результатами, когда были получены данные о наличии в его крови алкоголя.

В свою очередь, руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче ведомству уголовного дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик.