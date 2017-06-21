СМИ сообщили об инциденте с участием самолета Шойгу и истребителя НАТО

Самолет НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, летевшему над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сопровождавший борт Шойгу российский истребитель морской авиации Су-27 «отогнал» самолет альянса. «Су-27 продемонстрировал натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого натовский F-16 ушел в сторону»,— пишут агентства.

Уточняется, что министр обороны следовал в Калининград, где у него запланировано выездное заседание коллегии военного ведомства. Заседание будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западной границе.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, было ли доложено президенту Владимиру Путину о произошедшем.

9 июня российские истребители Су-27 над Балтийским морем выполнили перехват бомбардировщиков ВВС США. Бомбардировщики находились в регионе в рамках учений BALTOPS. Перехват был признан безопасным.