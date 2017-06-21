Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили борт Шойгу

Военные самолеты НАТО во второй раз за день сопроводили борт министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Инцидент снова произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Натовские военные самолеты пытались сопровождать борт российского министра, когда он летел уже из Калининграда. Отмечается, что на этот раз истребители не пытались приблизиться к лайнеру. Как и в первый раз, в рядах эскорта самолета Шойгу были Су-27 морской авиации РФ.

Инцидент снова произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Утром 21 июня, когда Шойгу летел в Калининград на выездное заседание коллегии военного ведомства, к его самолету попытался приблизиться истребитель НАТО F-16, однако российский Су-27 из эскорта борта министра отогнал его.

В Минобороны не прокомментировали инцидент, а в НАТО заявили, что российские самолеты не передали натовским информацию о себе и не отвечали диспетчеру, поэтому истребители альянса провели стандартную процедуру идентификации, держась на безопасном расстоянии.