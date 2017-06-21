Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27 над Балтикой

Российского посла в Стокгольме пригласили в МИД Швеции после инцидента с сопровождением российским истребителем Су-27 шведского военного самолета в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Российский посол приглашен в МИД Швеции в ближайшее время для разговора, в том числе и об инциденте, о котором сегодня сообщило ведомство ВС Швеции», — цитирует агентство письменный комментарий ведомства.

Вооруженные силы Швеции утверждают, что 19 июня истребитель Су-27 сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии. Военные при этом отмечали, что подобные действия со стороны РФ стали «обычным явлением». Об инциденте сообщили правительству страны.

В свою очередь, в российском Минобороны никаких комментариев на этот счет не предоставили. Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Ранее в среду российские СМИ сообщили, что самолет НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, летевшему над нейтральными водами Балтийского моря. Сопровождавший борт Шойгу российский истребитель морской авиации Су-27 «отогнал» самолет альянса.